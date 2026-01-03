В Минске будут судить семиклассника

В Минске будут судить семиклассника4
3.01.2026
Школьнику вменяют кражу и грабеж.
На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 14-летнего ранее не судимого подростка, которого обвиняют в совершении кражи и грабежа, рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Однажды школьник пришел в гости к своему другу, который проживает на ул. Чичурина. В квартире они были вдвоем — родители юноши уехали на дачу. Когда приятель отвлекся на телефонный звонок, гость похитил из спальни трехлитровую банку, в которой лежали купюры и монеты. Он незаметно вынес ее на лестничную клетку, а когда уходил домой, забрал из банки все деньги — в общей сложности 1 400 рублей. Часть из них злоумышленник потратил на покупку самоката и поездку на такси, а оставшиеся потерял.
Вечером его родителям позвонили из милиции и сказали приехать во Фрунзенское РУВД. Юноша сознался в совершенной краже.
Не прошло и месяца, как школьник совершил новое преступление. Катаясь в вечернее время в парке им. Уго Чавеса на самокате, он забрал у восьмилетнего мальчика 6,40 рубля и уехал. Деньги парень потратил на покупку напитка и вермишели быстрого приготовления.
В отношении подростка возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК.
— Обвиняемый обучается в седьмом классе одной из столичных школ, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК («Кража») и ч. 2 ст. 206 («Грабеж»). Вину юноша полностью признал, ущерб потерпевшим возместили его родители.
В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр родителей.