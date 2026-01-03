Телескоп Хаббл зафиксировал рождение новых миров

Телескоп Хаббл зафиксировал рождение новых миров1
- 3.01.2026, 19:31
Опубликовано изображение гигантской «фабрики звезд».
В начале января 2026 года космический телескоп Хаббл предоставил ученым уникальную возможность заглянуть в глубины Вселенной, обнародовав снимок масштабной «фабрики по производству звезд».
Объектом исследования стал участок в Большом Магеллановом Облаке, расположенный на расстоянии 160 000 световых лет от Земли.
Масштабы этого космического объекта впечатляют: его ширина составляет около 150 световых лет. На снимке четко видны плотные облака холодного водорода — основного топлива для будущих светил, которые закручиваются в гигантские вихри. В местах, где молодые звезды уже начали свое горение, газ светится ярко-красным цветом. Кроме того, некоторые массивные звезды создают мощные звездные ветры, которые буквально высекают в газовых облаках полости в форме гигантских пузырей.
Поскольку свет от этой области шел к нам 160 000 лет, человечество видит состояние объекта таким, каким он был в глубокой древности. Для сравнения, неандертальцы на Земле исчезли лишь 40 000 лет назад, что подчеркивает невероятную временную дистанцию этого наблюдения.
Большое Магелланово Облако является карликовой галактикой-спутником нашего Млечного Пути. В южном полушарии Земли ее можно наблюдать даже невооруженным глазом как туманное пятно. Этот снимок стал очередным достижением совместного проекта НАСА и Европейского космического агентства, подтверждая эффективность работы телескопа Хаббл на околоземной орбите уже в течение четвертого десятилетия.