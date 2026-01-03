Трамп опубликовал первое фото захваченного Мадуро

Трамп опубликовал первое фото захваченного Мадуро13
- 3.01.2026, 19:34
- 6,344
Бывший диктатор Венесуэлы выглядит жалким.
Президент США Дональд Трамп опубликовал первое фото захваченного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.
Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В городе раздавались взрывы.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.