Трамп опубликовал первое фото захваченного Мадуро

13
  • 3.01.2026, 19:34
  • 6,344
Бывший диктатор Венесуэлы выглядит жалким.

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое фото захваченного диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В городе раздавались взрывы.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

