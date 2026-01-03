Трамп: США будут в Венесуэле до передачи власти
- 3.01.2026, 19:58
Возврата режима Мадуро под новым именем не будет.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты будут помогать новой власти Венесуэлы и обеспечивать безопасный и справедливый переход власти.
«Мы останемся в Венесуэле столько, сколько потребуется для надлежащего перехода власти», — отметил Трамп, добавив, что не допустят продолжения режима Мадуро под другим лидером.
Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В городе раздавались взрывы.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.