Трамп: США будут в Венесуэле до передачи власти 3.01.2026, 19:58

Возврата режима Мадуро под новым именем не будет.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты будут помогать новой власти Венесуэлы и обеспечивать безопасный и справедливый переход власти.

«Мы останемся в Венесуэле столько, сколько потребуется для надлежащего перехода власти», — отметил Трамп, добавив, что не допустят продолжения режима Мадуро под другим лидером.

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В городе раздавались взрывы.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

