3 января 2026, суббота, 20:09
Трамп: США готовы ко «второй волне» атаки по Венесуэле

  • 3.01.2026, 20:04
При необходимости новый удар будет еще мощнее.

Дональд Трамп заявил, что в США готовы ко «второй волне» атаки Венесуэлы, если это будет необходимо. По словам американского президента, в таком случае она будет мощнее.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы и лично возглавлял наркокартель Cartel de los Soles.

«У нас есть абсолютные доказательства виновности Мадуро, которые будут представлены суду. Он лично руководил картелем, поставлявшим наркотики, из-за которых погибли сотни тысяч человек», — сказал Трамп. По его словам, вскоре будет решено, куда направят Мадуро — в Нью-Йорк, Майами или Флориду, и он вместе с супругой ощутит всю мощь американского правосудия.

Трамп также заявил о планах инвестировать в восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы через крупнейшие американские компании, чтобы сделать страну богатой, независимой и безопасной.

«Больше Мадуро не будет угрожать людям Америки», — подчеркнул президент США.

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

