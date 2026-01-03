Разведка США раскрыла детали охоты на Мадуро 4 3.01.2026, 20:18

4,502

Захвату диктатора предшествовала масштабная операция ЦРУ.

Источник ЦРУ в венесуэльском правительстве отслеживал местонахождение Николаса Мадуро как за несколько дней, так и непосредственно в моменты перед его захватом американскими силами специальных операций. Об этом сообщает со ссылкой на источники The New York Times.

Американская разведывательная служба получила сведения, которые привели к захвату Мадуро, контролируя его позицию и перемещения с помощью флота дронов-невидимок. Это обеспечивало почти непрерывный мониторинг в дополнение к информации от венесуэльских информаторов.

Пока не ясно, как именно ЦРУ завербовало венесуэльский источник, который сообщил американцам о местонахождении Мадуро. Однако бывшие чиновники отметили, что очевидно помогла награда в 50 миллионов долларов, предложенная правительством США за информацию, которая приведет к захвату Мадуро.

Дональд Трамп также рассказывал в интервью Fox News, что американский спецназ построил точную копию дома Мадуро, чтобы подготовиться к захвату.

