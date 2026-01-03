На Kufar появилась услуга «доедатель салата»2
- 3.01.2026, 20:24
- 1,478
Житель Солигорска предлагает доесть новогодние закуски — даже прошлогодние.
Необычное объявление появилось на Kufar в пятницу, 2 января, пишет «Точка».
Пользователь предложил доесть салаты и закуски, которые остались после новогодних праздников.
«Даже прошлогодние», – отметил автор сообщения.
Он обозначил и актуальность своего предложения – если доедать больше не осталось сил.
Цена такой услуги договорная.
Пользователь обозначил себя как Дмитрий и указал, что находится в Солигорске.
Это седьмое объявление мужчины на Kufar – ранее он продавал обычные вещи, но в новом году спектр его предложений стал своеобразным.
После объявления о доедании салатиков он выложил сообщение о продаже оленьих рогов. Цена также договорная.