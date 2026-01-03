На Kufar появилась услуга «доедатель салата» 2 3.01.2026, 20:24

1,478

Житель Солигорска предлагает доесть новогодние закуски — даже прошлогодние.

Необычное объявление появилось на Kufar в пятницу, 2 января, пишет «Точка».

Пользователь предложил доесть салаты и закуски, которые остались после новогодних праздников.

«Даже прошлогодние», – отметил автор сообщения.

Он обозначил и актуальность своего предложения – если доедать больше не осталось сил.

Цена такой услуги договорная.

Пользователь обозначил себя как Дмитрий и указал, что находится в Солигорске.

Это седьмое объявление мужчины на Kufar – ранее он продавал обычные вещи, но в новом году спектр его предложений стал своеобразным.

После объявления о доедании салатиков он выложил сообщение о продаже оленьих рогов. Цена также договорная.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com