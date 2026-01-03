закрыть
В Минске водителю легкового авто стало плохо во время движения

  • 3.01.2026, 20:47
Мужчина врезался в пять автомобилей и умер.

Днем 3 января 45-летний водитель автомобиля Belgee врезался в пять авто на парковке нацбиблиотеки в Минске. Предположительно, мужчина потерял сознание во время движения. В итоге он умер, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 3 января 45-летний водитель Belgee ехал по парковке Национальной библиотеки. Там он врезался в стоявшие автомобили Tesla, Ford, Volkswagen, Peugeot и Renault.

«Предположительно, мужчина потерял сознание во время движения. Водитель автомобиля Belgee скончался на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.

