В Минске водителю легкового авто стало плохо во время движения 7 3.01.2026, 20:47

4,162

Мужчина врезался в пять автомобилей и умер.

Днем 3 января 45-летний водитель автомобиля Belgee врезался в пять авто на парковке нацбиблиотеки в Минске. Предположительно, мужчина потерял сознание во время движения. В итоге он умер, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Днем 3 января 45-летний водитель Belgee ехал по парковке Национальной библиотеки. Там он врезался в стоявшие автомобили Tesla, Ford, Volkswagen, Peugeot и Renault.

«Предположительно, мужчина потерял сознание во время движения. Водитель автомобиля Belgee скончался на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com