Зеленский назначил нового первого замглавы Офиса президента 3.01.2026, 21:21

Сергей Кислица

Эту должность займет дипломат Сергей Кислица.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента в Telegram.

Сегодня Зеленский обсудил с Кислицей детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента, а «именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД».

«Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе», - сообщил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com