С начала года в Беларуси задержали почти сотню пьяных водителей

С начала года в Беларуси задержали почти сотню пьяных водителей1
- 3.01.2026, 21:34
ГАИ усиливает контроль на дорогах.
С начала года в Беларуси задержали свыше 90 пьяных водителей, ГАИ усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения
Только за два дня нового года в стране выявлено уже более 160 водителей, лишенных права управления. Кроме того, за выходные по всей стране задержали свыше 90 пьяных водителей.
ГАИ усиливает контроль за соблюдением ПДД — инспекторы применяют практику обмена экипажами ДПС между соседними районами, а для контроля ключевых магистралей столицы задействовано спецподразделение «Стрела».
С 1 января 2026 года за вождение в пьяном виде в Беларуси грозит лишение прав до 5 лет и штраф до 9 000 рублей.