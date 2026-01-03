С начала года в Беларуси задержали почти сотню пьяных водителей 1 3.01.2026, 21:34

ГАИ усиливает контроль на дорогах.

С начала года в Беларуси задержали свыше 90 пьяных водителей, ГАИ усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения

Только за два дня нового года в стране выявлено уже более 160 водителей, лишенных права управления. Кроме того, за выходные по всей стране задержали свыше 90 пьяных водителей.

ГАИ усиливает контроль за соблюдением ПДД — инспекторы применяют практику обмена экипажами ДПС между соседними районами, а для контроля ключевых магистралей столицы задействовано спецподразделение «Стрела».

С 1 января 2026 года за вождение в пьяном виде в Беларуси грозит лишение прав до 5 лет и штраф до 9 000 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com