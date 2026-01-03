закрыть
С начала года в Беларуси задержали почти сотню пьяных водителей

1
  • 3.01.2026, 21:34
С начала года в Беларуси задержали почти сотню пьяных водителей

ГАИ усиливает контроль на дорогах.

С начала года в Беларуси задержали свыше 90 пьяных водителей, ГАИ усиливает контроль за соблюдением Правил дорожного движения

Только за два дня нового года в стране выявлено уже более 160 водителей, лишенных права управления. Кроме того, за выходные по всей стране задержали свыше 90 пьяных водителей.

ГАИ усиливает контроль за соблюдением ПДД — инспекторы применяют практику обмена экипажами ДПС между соседними районами, а для контроля ключевых магистралей столицы задействовано спецподразделение «Стрела».

С 1 января 2026 года за вождение в пьяном виде в Беларуси грозит лишение прав до 5 лет и штраф до 9 000 рублей.

