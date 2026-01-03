закрыть
3 января 2026, суббота, 23:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

1
  • 3.01.2026, 22:06
  • 1,016
Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

Переговоры президентов могут пройти уже в конце января.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в конце января для обсуждения мирного плана.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента Украины во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

По его словам, завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.

«После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в течение этих встреч будут встречи с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.

«Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января», - заявил президент Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип