Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом 1 3.01.2026, 22:06

Переговоры президентов могут пройти уже в конце января.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в конце января для обсуждения мирного плана.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента Украины во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

По его словам, завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.

«После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в течение этих встреч будут встречи с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.

«Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января», - заявил президент Украины.

