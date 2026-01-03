Несезонная черешня и голубика бьют ценовые рекорды 1 3.01.2026, 22:15

Что и почем на Комаровке после праздников.

Главный столичный рынок вновь принимает посетителей. С 3 января он работает в обычном режиме. Что и почем можно найти на Комаровке после Нового года, выяснял корреспондент агентства «Минск-Новости».

Сезонный рынок радует посетителей консервацией — выбор широк и разнообразен. Например, варенье из малины и черники обойдется в 14 и 20 рублей соответственно за поллитровую банку. Есть и более необычные варианты: по цене черничного можно найти варенье из сосновых шишек.

Также на прилавках выставлена богатая витамином С квашеная капуста. В среднем по 12–15 рублей за кило. Рядом расположились маринованные помидоры и чеснок. Цена вопроса: 30 и 35 рублей. Дешевле и популярнее у покупателей бочковые огурцы — всего 20 рублей за килограмм. Цена на маринованные баклажаны варьируется от 45 до 50 рублей, в зависимости от специй, с которыми они приготовлены.

Открытый рынок богат и сухофруктами. Разброс цен за курагу — от 11 до 40 рублей за кило. Ее определяет вкус. 15-рублевая «лимонная» курага будет кислой, а «сухая» и «шоколадная» за 20 и 22 — сладкой. Есть выбор и среди изюма. За килограмм чилийского «Джамбо» и «Джамбо голд» придется отдать 22 и 35 рублей соответственно. Самый дешевый — «Кишмиш», приехавший из Узбекистана. Килограмм этого лакомства любители сладкого могут приобрести за 9 рублей.

Рядом с сухофруктами продают разносортные орехи. Дороже всех бразильский — 110 рублей за килограмм. Следом за ним — фисташки по 50–60 рублей, кешью по 40–60, фундук отдают за 55 и миндаль за 45. Арахис в таком же объеме можно приобрести уже за 12–18 рублей, а самым дешевым на данный момент является грецкий орех. Цена в среднем составляет 10 рублей.

Также на рынке можно найти грибы. Сушеные белые продают в пакетиках, их цена зависит от веса и качества. 100 грамм расколотых грибов стоят 20 рублей, в то время как за целые придется отдать уже 35.

Из свежего же под открытым небом есть только чеснок, чья стоимость не превышает 2 рублей за штуку, и тыква по 6 рублей за кг. Последняя, по словам продавцов, пользуется сейчас особенной популярностью.

— Людям после Нового года хочется чего-то легкого, вот и берут тыкву. В основном на крем-супы и салаты с яблоком и морковью, — поделились на одной из точек.

В свою очередь, крытая часть Комаровки изобилует фруктами. Прилавки ломятся от большого количество мандаринов, привезенных из Испании и Грузии. Цена вопроса — 4–9 рублей за кило.

Недалеко расположился турецкий виноград «Кишмиш» за 3,9 рубля и китайский «Ред глоб» за 5,9 рубля. Яблоки в среднем стоят 6, но антоновка на рубль дороже. По похожим ценам можно найти хурму и апельсины. Дороже стоят груши — 9 рублей за килограмм.

Рекордсменами по стоимости остаются несезонные ягоды. Все начинается с греческой клубники по 25 рублей за кило. Следом за ней расположилась чилийская голубика за 120 и, можно сказать, чемпион по цене — черешня, ее стоимость составляет 250 рублей за килограмм. Киви продают по 45 рублей, а фейхоа по 100.

