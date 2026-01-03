Геополитический шах и мат 2 Телеграм-канал «Баста!»

3.01.2026, 22:23

4,864

Как «многоходовочка» Кремля в Венисуэле превратилась в пожертвование для США.

Похоже, многолетние инвестиции Москвы в «друга Николаса» окончательно превратились в благотворительный взнос: после падения режима шансы вернуть более 3 млрд долларов государственного долга и 6 миллиардов, вложенных «Роснефтью», стремятся к абсолютному нулю.

Пока Кремль подсчитывает убытки, Дональд Трамп уже деловито объявляет, что США будут временно «управлять» Венесуэлой и восстановят её нефтяную инфраструктуру силами своих корпораций.

Получив контроль над крупнейшими в мире запасами нефти (около 300 млрд баррелей), Вашингтон готовится залить рынок дешевым сырьем, что станет для российского бюджета ударом куда более болезненным, чем любые санкции.

Теперь вместо «антизападного форпоста» под боком у Штатов Россия получила лишь пустые счета и перспективу обрушения мировых цен на энергоносители.

В Кремле действительно сейчас грустят от того, что единственный актив уплывает в США в наручниках.

