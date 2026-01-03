Ягода, которая обманула законы физики 3.01.2026, 22:36

2,566

Ученые выяснили, почему этот плод ярче любого синего красителя.

Плод мраморной ягоды Африки (Pollia condensata) — это будто настоящий живой драгоценный камень с потрясающим металлически-голубым блеском, который никогда не выгорает.

Только ягоды на самом деле не синие в том смысле, как большинство из нас может предположить. Когда ученые положили эту «драгоценность» под микроскоп, они не нашли ни одного синего пигмента. Вместо этого они увидели архитектурное чудо.

Клеточные стенки оболочки плода состоят из целлюлозных волокон, скрученных в спирали. Эти слои уложены с такой математической точностью, что работают как селективные зеркала. Они отражают свет специфическим образом: волны накладываются друг на друга, и в результате этой интерференции выживает и усиливается только синий цвет. Это явление называется структурной окраской, пишет Science Alert.

В природе такое случается нечасто, особенно среди растений. Обычно подобными трюками щеголяют павлины со своими хвостами или бабочки Морфо. Но Pollia condensata превзошла их всех. Исследования показали, что эта ягода отражает 30 процентов света, который на нее попадает. Для сравнения: это самый высокий показатель среди всех известных биологических материалов. Она работает эффективнее, чем серебряное зеркало, хотя сделана из обычной целлюлозы.

Если присмотреться к ягоде очень внимательно, можно заметить, что она не просто синяя, а будто пиксельная, как экран старого телевизора. Это происходит потому, что толщина слоев в разных клетках немного варьируется. Где-то пробивается зеленый блик, где-то красный, создавая эффект пуантилизма — будто картину рисовали миллионами мелких точек. Ученые говорят, что такая оптическая подпись является уникальной и не встречается больше нигде в органическом мире.

Но зачем растению так напрягаться? Эволюция редко делает что-то просто для красоты. Здесь и кроется главный курьез. Этот невероятный блеск — это, по сути, гениальная рекламная кампания «пустышки». Дело в том, что ягода не имеет никакой питательной ценности. Она твердая, сухая и невкусная. Растение просто не захотело тратить драгоценную энергию на производство сахара и мякоти, чтобы накормить птиц.

Вместо честного обмена «ты мне — распространение семян, я тебе — вкусный обед», Pollia condensata выбрала тактику обмана. Она создала настолько яркую обертку, что птицы просто не могут пролететь мимо. Пернатые хватают блестящие шарики, привлеченные их видом, и разносят семена по лесу, даже не подозревая, что их обманули. Это эволюционный триумф маркетинга над содержанием. Беверли Гловер, ученая из Кембриджа, метко заметила, что это маленькое растение нашло фантастический способ подавать непревзойденный сигнал всем птицам в округе, не тратя своих запасов на их кормление.

«Это малоизвестное маленькое растение нашло фантастический способ создать непреодолимый блестящий, многоцветный, радужный сигнал для каждой птицы поблизости, не тратя ни одного из ценных фотосинтетических запасов на пищу для птиц», — говорит Беверли Гловер, растительный ученый из Кембриджского университета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com