4 января 2026, воскресенье
Зеленский прокомментировал операцию США в Венесуэле

Президент Украины намекнул на Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, сообщает «Европейская правда».

Президент дополнил официальную реакцию украинского МИД, который не возразил против спецоперации США в Венесуэле и напомнил о его нелегитимности.

«Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно (обращаться) вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», – сказал он, вызвав смех среди журналистов.

Зеленский воздержался от прямого упоминания о России или ее нелегитимном лидере Владимире Путине, но контекст заявления позволял не исключить, что речь идет именно о нем.

