Зеленский прокомментировал операцию США в Венесуэле
- 3.01.2026, 23:29
- 4,140
Президент Украины намекнул на Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.
Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров, сообщает «Европейская правда».
Президент дополнил официальную реакцию украинского МИД, который не возразил против спецоперации США в Венесуэле и напомнил о его нелегитимности.
«Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно (обращаться) вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», – сказал он, вызвав смех среди журналистов.
Зеленский воздержался от прямого упоминания о России или ее нелегитимном лидере Владимире Путине, но контекст заявления позволял не исключить, что речь идет именно о нем.