Протесты в Иране не утихают уже неделю 3.01.2026, 23:17

Массовые акции проходят более чем в 20 провинциях.

В Иране уже неделю продолжаются массовые протесты, охватившие по меньшей мере 22 провинции страны. Об этом 3 января сообщил Iran International.

За семь дней протестов по меньшей мере восемь человек погибли, более 40 получили ранения амуницией или патронами силовиков. Среди погибших – 20-летний Саджад Валаманеш из Лордегана и 28-летний стажер-юрист Ахмадреза Амани, их семьи испытали давление со стороны властей, пишет СМИ.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал протестующих «мятежниками» и призвал к их подавлению. Между тем профсоюзы учителей и студенты художественного университета Тегерана призвали правоохранителей не вставать против народа и поддержать мирные демонстрации.

Протестующие выходят на улицы Тегерана, Мешхеда, Кому, Илама и других городов – они снимают флаги Исламской республики и выкрикивают антирежимные и промонархические лозунги. Торговцы тегеранского рынка анонсировали новые акции, а видео с улиц показывают, что люди продолжают выходить на мирные демонстрации, несмотря на насилие со стороны силовых структур.

Международное сообщество выразило обеспокоенность: США подтвердили поддержку стремящихся к свободе иранцев, а ООН призвала власти Ирана уважать права на свободу слова и мирные собрания.

