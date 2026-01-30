7 мая 2026, четверг, 2:42
В Беларуси водитель на Zeekr устроил дрифт по элитной пшенице

2
  • 30.01.2026, 1:46
  • 8,060
Ущерб сельхозпредприятию был оценен в 1400 рублей.

В Беларуси мужчина на Zeekr устроил дрифт на поле с элитной пшеницей. Об этом сообщает белорусский автомобильный сайт ABW.by.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили видео с заездом в одном из интернет-чатов. Нарушителем оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся продажей автомобилей. Чтобы прорекламировать новую модель, он обратился к блогерам, которые помогли со съемками и разместили ролик. Ущерб сельхозпредприятию был оценен в 1400 рублей.

Мужчина пояснил, что из-за снега не понял, что заехал именно на засеянное поле, и признал свою вину. По данным УВД, его действиям будет дана правовая оценка.

