В Беларуси водитель на Zeekr устроил дрифт по элитной пшенице
- 30.01.2026, 1:46
Ущерб сельхозпредприятию был оценен в 1400 рублей.
В Беларуси мужчина на Zeekr устроил дрифт на поле с элитной пшеницей. Об этом сообщает белорусский автомобильный сайт ABW.by.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили видео с заездом в одном из интернет-чатов. Нарушителем оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся продажей автомобилей. Чтобы прорекламировать новую модель, он обратился к блогерам, которые помогли со съемками и разместили ролик. Ущерб сельхозпредприятию был оценен в 1400 рублей.
Мужчина пояснил, что из-за снега не понял, что заехал именно на засеянное поле, и признал свою вину. По данным УВД, его действиям будет дана правовая оценка.