Самая богатая страна Европы решила повысить налоги ради укрепления обороноспособности

Самая богатая страна Европы решила повысить налоги ради укрепления обороноспособности8
- 30.01.2026, 8:29
Новый налог будет временным – на 10 лет.
Из-за ухудшения геополитической ситуации Федеральный совет Швейцарии решил существенно укрепить обороноспособность, для чего придется повысить налоги. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.
Отмечается, что на усиление швейцарской армии и гражданских служб безопасности понадобятся дополнительные средства в размере около 31 миллиарда швейцарских франков (примерно 33,8 миллиарда евро).
Чтобы профинансировать эти расходы, правительство предлагает временно и целенаправленно повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 0,8 процентного пункта, начиная с 2028 года и на период десяти лет. Полученные дополнительные поступления будут направляться в специальный фонд вооружения, который будет иметь возможность привлекать займы. Приоритетно эти средства будут использоваться на закупку вооружения для армии.
«Дополнительные финансовые ресурсы необходимы для защиты населения и страны, а также для того, чтобы в будущем избежать любых рисков для безопасности в европейской архитектуре обороны; запланированное повышение расходов армии до 1% ВВП до 2032 года недостаточно», – отмечается в пресс-релизе.
По существующим в Швейцарии правилам, после того, как соответствующее решение будет формализовано и проведено через парламент, его должен одобрить всенародный референдум ориентировочно летом 2027 года. В случае одобрения повышение НДС вступит в силу с 1 января 2028 года.