закрыть
7 мая 2026, четверг, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьев отметился ассистом в дебютном матче за «Питтсбург» против «Чикаго» Левшунова

1
  • 30.01.2026, 8:50
Соловьев отметился ассистом в дебютном матче за «Питтсбург» против «Чикаго» Левшунова
Илья Соловьев

Белорусский защитник «Чикаго» играл во второй паре обороны.

30 января «Питтсбург» Ильи Соловьева обыграл «Чикаго» (6:2) Артема Левшунова, пишет «Трибуна».

Соловьев сыграл в третьей паре обороны с Райаном Ши.

Под конец второго периода защитник отметился результативной передачей.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний Соловьев провел 17 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 6 минутах штрафа.

20-летний белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов играл во второй паре обороны.

Результативными баллами хоккеист не отметился, нанес 1 бросок мимо ворот, применил 1 хит, допустил 1 потерю и завершил матч с показателем полезности «-5».

В текущем сезоне хоккеист провел 51 матч, набрал 21 (2+19) очко, имеет показатель полезности «–27» и 32 минуты штрафа. После этого матча его безрезультативная серия достигла девяти игр подряд.

Таким образом, Левшунов установил белорусский антирекорд в НХЛ по отрицательному показателю полезности («-5») за один матч. Ранее по «-4» за матч получали Руслан Салей (2001 и 2006 год), Михаил Грабовский (2010), Андрей Костицын (2011), Артем Левшунов (2025).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин