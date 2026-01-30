Соловьев отметился ассистом в дебютном матче за «Питтсбург» против «Чикаго» Левшунова

Соловьев отметился ассистом в дебютном матче за «Питтсбург» против «Чикаго» Левшунова1
- 30.01.2026, 8:50
30 января «Питтсбург» Ильи Соловьева обыграл «Чикаго» (6:2) Артема Левшунова, пишет «Трибуна».
Соловьев сыграл в третьей паре обороны с Райаном Ши.
Под конец второго периода защитник отметился результативной передачей.
В текущем сезоне НХЛ 25-летний Соловьев провел 17 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 6 минутах штрафа.
20-летний белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов играл во второй паре обороны.
Результативными баллами хоккеист не отметился, нанес 1 бросок мимо ворот, применил 1 хит, допустил 1 потерю и завершил матч с показателем полезности «-5».
В текущем сезоне хоккеист провел 51 матч, набрал 21 (2+19) очко, имеет показатель полезности «–27» и 32 минуты штрафа. После этого матча его безрезультативная серия достигла девяти игр подряд.
Таким образом, Левшунов установил белорусский антирекорд в НХЛ по отрицательному показателю полезности («-5») за один матч. Ранее по «-4» за матч получали Руслан Салей (2001 и 2006 год), Михаил Грабовский (2010), Андрей Костицын (2011), Артем Левшунов (2025).