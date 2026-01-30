Под Минском замечен «Бэтмобиль» 4 30.01.2026, 19:43

Фотофакт.

В социальных сетях появилось видео с таможни под Минском, где на площадке «Белтаможсервис» заметили настоящий Бэтмобиль. По словам очевидцев, необычный автомобиль только выгрузили из контейнера, а посмотреть на него сбежалась чуть ли не половина сотрудников склада временного хранения, пишет издание abw.by.

Как предполагают автолюбители, скорее всего, это не оригинал из кино, а реплика, сделанная на базе Chevrolet Corvette 1980‑х годов.

Несмотря на это, появление такого автомобиля в Беларуси стало неожиданностью и вызвало большой интерес. Многие считают, что Бэтмобиль не задержится в Минске и скоро поедет дальше — это активно обсуждают в комментариях к видео, опубликованному компанией sevmotors.by.

Издание «АвтоГродно» напоминает, что в киноистории про Бэтмена было несколько разных Бэтмобилей. Тот, который заметили в Беларуси, похож на машину из фильмов Тима Бертона «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). Этот вариант отличался длинным, низким и обтекаемым кузовом и был построен на шасси Chevrolet Impala. Его задняя часть напоминает концепт-кар Fiat Turbina из 1950‑х годов.

Похожий Бэтмобиль в прошлом году продавался на американском аукционе Mecum. Он был оборудован 5, 7‑литровым восьмицилиндровым двигателем и автоматической коробкой передач.

Видео с минской таможни собрало сотни шуточных комментариев. Пользователи писали, что Бэтмен приехал помогать чистить снег, что в Беларуси настолько спокойно, что даже супергерои сюда заезжают, или что зимние дороги могут заставить его быстро развернуться и уехать. Другие шутят о вечеринке, съемках нового фильма или даже о «белорусском Бэтмене».

