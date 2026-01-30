Даррен Аронофски создал ИИ-сериал

Даррен Аронофски создал ИИ-сериал1
- 30.01.2026, 21:09
Проект посвящен событиям Войны за независимость США.
Американский кинорежиссер Даррен Аронофски использовал искусственный интеллект, чтобы совершить путешествие во времени на 250 лет назад, в период создания Соединенных Штатов Америки. Для озвучивания ключевых событий нового проекта он привлек реальных людей, сообщает Variety.
Студия Primordial Soup, основанная Аронофски в прошлом году и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, анонсировала сериал «В этот день… 1776», воссоздающий моменты из года основания Америки. Эпизоды будут выходить еженедельно на YouTube-канале Time в течение 2026 года.
Проект возник в результате стратегического партнерства, объявленного в мае прошлого года между Primordial Soup и Google DeepMind. В этом короткометражном сериале используется сочетание «традиционных инструментов кинопроизводства и новых возможностей искусственного интеллекта».
Сериал, основанный на исторических документах, анимирован художниками с использованием инструментов генеративного искусственного интеллекта. Персонажей сериала озвучивают актеры, входящие в профсоюз SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров США), отмечает Deadline. Аронофски стал исполнительным продюсером проекта.
В июле США отметят 250-летие подписания Декларации независимости. Каждая серия нового ИИ-проекта воссоздает сцены и моменты 1776 года в годовщину их 250-летия.