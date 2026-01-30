В Вильнюсе открылась выставка о белорусской жизни в 1926 году 30.01.2026, 21:22

Вильнюсский белорусский музей имени Ивана Луцкевича приглашает посетителей на новую выставку под названием «1926: выстава пра будучыню». На выставке представлены изданные в 1926 году белорусские книги, написанные в тот год любовные письма гимназистов Вильнюсской белорусской гимназии, открытки белорусских поэтов, пишет «Будзьма».

«На самом деле 1926‑й мало чем примечателен, — признаются сотрудники ВБМ. — Конечно, в Минске собираются на конференцию все звезды тогдашней лингвистики, а Советы раскошеливаются на новые типографские шрифты, и белорусские книги, выходящие в Вильнюсе и Минске с этого года, уже никогда не будут соответствовать одному стилю. Но на самом деле этот год — очередной год попытки вернуться к нормальности после упадка первой мировой, не подозревая, какой чудовищный упадок ждет уже вскоре, во время второй».

Экспонаты, представленные на выставке, дают возможность увидеть, что волновало тогдашних белорусов.

«Поэтому мы считаем, что эта выставка о будущем. Все, что мы делаем, мы делаем для будущего, и единственный способ понять прошлое — это понять, какое будущее представляли, какого боялись и какого желали», — говорят авторы выставки.

Таким образом, зрителю предлагают реконструировать тогдашние представления о будущем по учебникам по Ветхому завету и плетению корзин, снимкам открытия в Вильнюсе новых институтов вроде белорусской типографии имени Скорины и Белорусского института хозяйства и культуры.

«Через сто лет сделаем выставку о 2026-м», — с намеком предупреждают сотрудники музея, заставляя задуматься, что же на такой выставке будет показано.

Выставку можно осмотреть в рабочие дни музея — со среды по воскресенье в 14:00-20:00. Вход свободный. Музей находится во дворе по адресу Vilniaus g. 20.

Тех, кто не в Вильнюсе, музей приглашает ознакомиться с экспонатами выставки на своем виртуальном хранилище, где можно полистать выставленные книги и ближе рассмотреть письма.

