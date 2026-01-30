закрыть
7 мая 2026, четверг, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умерла актриса из «Один дома» и «Битлджуса» Кэтрин О’Хара

4
  • 30.01.2026, 22:06
  • 11,322
Умерла актриса из «Один дома» и «Битлджуса» Кэтрин О’Хара
Кэтрин О’Хара

Она сыграла мать Кевина в фильмах «Один дома» и «Один дома 2».

Канадо-американская актриса, режиссер и сценарист Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года. О смерти актрисы сообщил ее менеджер изданию Variety. Кэтрин О’Хара сыграла мать Кевина в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Она также исполнила роль Делии Дитц в «Битлджусе» и его сиквеле 2024 года.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Впервые она появилась на телеэкране в 1979 году в канадском шоу «Canada After Dark». В 1970-х годах она в основном занималась озвучиванием мультфильмов. В 1976 году она снялась в телевизионном фильме «The Rimshots» , в детском телесериале «Coming Up Rosie» и еще нескольких телепередачах.

Дебют на большом экране состоялся в 1980 году в фильме «Двойной негатив». После госпожа О’Хара стала получать более заметные роли. В 1985 году она сыграла Гейл в триллере «После работы», а в 1988 году сыграла Делию Дитц в фильме Тима Бертона «Битлджус». Картина стала ее первым крупным успехом. Через два года на экраны вышел фильм Криса Коламбуса «Один дома», где актриса исполнила роль Кейт Маккаллистер — мамы главного героя Кевина. В 1992 году актриса вернулась к роли Кейт Маккаллистер в продолжении «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Среди последних ролей Кэтрин О’Хары: Гейл Линден во втором сезоне сериала «Одни из нас» и Пэтти Ли в ситкоме Сета Рогена «Киностудия». В 2024 году актриса вернулась к роли Делии Дитц в фильме «Битлджус Битлджус».

За практически 50-летнюю карьеру актриса получила множество наград, включая две премии «Эмми», премию «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин