7 мая 2026, четверг, 22:46
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов

  • 30.01.2026, 22:30
  • 3,436
«Бенфика» Трубина снова сыграет с мадридским «Реалом».

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Сформированы следующие пары

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Аталанта» (Италия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия);

«Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» Мадрид (Испания);

«Галатасарай» (Турция) — «Ювентус» (Италия);

«Монако» (Франция) — «ПСЖ» (Франция);

«Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл» (Англия);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия);

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» Мадрид (Испания).

Первые матчи состоятся 17 и 18 февраля, ответные матчи — 24 и 25 февраля. Сеяные команды проведут ответные матчи на своем поле.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмеркой лучших клубов общего этапа, а это «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг», «Манчестер Сити».

Жеребьевка этой стадии запланирована на 27 февраля.

