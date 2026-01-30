На Кубе объявили чрезвычайное положение 13 30.01.2026, 23:27

Из-за угрозы США.

Власти Кубы ввели чрезвычайное положение в республике, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете действий правительства Соединенных Штатов представляет собой необычную и экстраординарную угрозу. Народ Кубы <...> объявляет чрезвычайное положение в международном масштабе в связи с этой угрозой», — написал министр на своей странице.

Родригес Паррилья также отметил, что эта угроза, исходящая от Вашингтона, «полностью или в значительной степени «обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла США» и нацелена на подрыв национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран.

