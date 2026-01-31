Лукашенко оскорбил белорусских спортсменов 8 31.01.2026, 11:01

12,334

Что не так с «гостинцами» от диктатора?

Недавно белорусские биатлонисты выиграли смешанную эстафету. Правда, в родных Раубичах. И соревнования были почти домашние, да и те не финальные — этап Кубка Содружества, в котором принимают участие всего-то беларусы да россияне. Но ведь показали же себя, четыре награды в сумме взяли, пишет «Салідарнасць».

Для болельщиков, которые за много лет привыкли видеть нашу сборную в призах на Кубке мира, а то и на Олимпиаде, подобный суррогат в виде «международного» турнира — слабое утешение.

Как, надо полагать, и для самих атлетов, которые теряют форму, довольствуются местечковыми кубками вместо солидных олимпийских призовых, а на зимние Игры-2026 вновь не попадают, даже в нейтральном статусе.

И остается только догадываться, как недовольно морщится по этому поводу главный в РБ подвижник и опекун спорта, хоккеист и прокладчик биатлонных трасс, лишенный одной из любимых «игрушек».

Что-то реально противопоставить международному спортивному бану белорусские власти не могут. В самом деле, не убирать же ради допуска Беларуси на мировые турниры с руководства НОК Виктора Лукашенко. Вы еще скажите: репрессии остановить или прекратить зарабатывать на войне в Украине.

Но сделать вид, что все в порядке, и показать свою всемерную поддержку спорта режим пытается. Вот и за выступление на этапе Кубка Содружества правитель передал биатлонистам «лучший допинг» — сало, хлеб, мед и «президентские напитки». По-богатому — в прошлом году был только шоколад из Беларуси и ОАЭ.

Церемониально вручали все это богатство и «пожелания больших успехов» Наталья Эйсмонт, министр спорта Сергей Ковальчук и помощник Лукашенко Николай Латышенок. И биатлонисты от души благодарили — а куда они денутся.

Чуть ранее правитель с не меньшим пафосом рассказывал, как «подкармливает» хоккеистов: «Динамо-Минск», оказывается, в качестве угощения регулярно получает хлеб и сало. А если заслужат, специально для них в Рогачеве закажут ящик сгущенки. Хотя, похоже, не сейчас — ярославскому «Локомотиву» белорусские хоккеисты на днях уступили.

Взрослых людей, которые осознанно участвуют в этом балагане, не жаль нисколько — их выбор. Но попытки пропаганды представить подачки как особую заботу правителя о спортсменах откровенно смешны.

Сало «как из деревни» — милый подарок, если его привозит друг детства или передает родная бабушка. Но когда его привозит министр спорта как поощрение за успехи на турнире, пускай и не международном, это вызывает, мягко говоря, недоумение.

Закрадываются вопросы: то ли белорусским спортсменам нынче настолько плохо платят, что купить банку сгущенки и ковригу хлеба они сами не в состоянии (так ведь нет, еще в прошлом году спортивные издания публиковали зарплаты «динамовцев» в 10+ тысяч долларов), то ли на фоне просевших достижений правитель их так толсто троллит, по сути, унижает — мол, выступают за еду?

И вся эта раздача хлебов, меда и шматов сала напоминает то ли «продуктовые наборы», которыми белорусские предприятия мотивируют сотрудников на праздники, то ли ритуальную церемонию «они у меня с рук едят».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com