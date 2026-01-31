Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 31.01.2026, 11:57

В лимитированной серии будет всего из 20 авто.

Hyundai расширяет спортивную линейку Genesis Magma. Новым ее представителем стал заряженный седан Е-класса G80 мощностью 525 сил.

Новый Genesis G80 Magma презентовали в ОАЭ и он стал второй моделью в заряженном семействе после электрокроссовера GV60 Magma. Его выпустят лимитированной серией всего из 20 авто, сообщает сайт Carscoops.

Седан Genesis G80 Magma бросит вызов Audi S6 и BMW 550e. Он сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо, однако его мощность увеличили с 375 до 525 сил. Стандартными являются 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Кроме того, автомобиль имеет спортивную подвеску, более острое рулевое управление и более эффективные тормоза от Brembo. В моторном отсеке появились распорки.

Отличить новый Genesis G80 Magma можно по более агрессивным бамперам, обвесу, диффузору и заостренному заднему спойлеру. Кроме того, установлены 21-дюймовые литые диски с низкопрофильной резиной, а на капоте появился воздухозаборник.

Салон Genesis G80 Magma украсили алькантарой. Седан получил спортивный руль и сиденья Recaro с контрастной оранжевой прострочкой.

