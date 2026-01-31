Арина Соболенко второй год подряд проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии

Арина Соболенко второй год подряд проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии33
- 31.01.2026, 14:27
Белоруска уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
В финале женского одиночного разряда Australian Open-2026 первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в трех сетах представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 4:6, 6:4, 4:6. В решающем третьем сете Рыбакина сделала камбэк со счета 0:3.
Матч длился 2 часа и 19 минут.
Соболенко начала матч с выигрыша двух розыгрышей — в том числе благодаря эйсу. Но Рыбакина со счета 0:30 перехватила инициативу и взяла гейм на чужой подаче. В дебюте встречи белоруска не могла избавиться от частых невынужденных ошибок. Елена легко выиграла и второй гейм — 2:0.
Затем Арина сократила отставание, но ее соперница продолжала быть безупречной на своей подаче. В восьмом гейме Соболенко была близка к тому, чтобы сделать брейк. Она вела 40:15, однако Рыбакина сумела взять четыре розыгрыша подряд. В итоге первый сет, где очень многое решил дебютный гейм, остался за Еленой — 6:4.
Вторую партию белоруска начала гораздо увереннее. Она без труда выиграла свою подачу, а потом случился самый длинный гейм этого матча. Больше десяти минут Соболенко пыталась сделать брейк, но упустила три шанса. Счет сравнялся — 1:1.
Далее соперницы без особых проблем брали очки на своей подаче. Дело уверенно двигалось к тай-брейку, когда Рыбакина неожиданно дрогнула. Одна невынужденная ошибка за другой — и Соболенко «под ноль» выиграла такой важный гейм, а с ним и сет (6:4).
В решающей партии белоруска получила серьезное преимущество, когда взяла три гейма подряд. Но представительница Казахстана сумела отыграться — 3:3! Теперь занервничала первая ракетка. Арина снова отдала свою подачу. Елену уже было не удержать. Она не позволила Соболенко совершить камбэк — 6:4.
Соболенко выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах, а год назад также проиграла финал.