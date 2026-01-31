Арина Соболенко второй год подряд проиграла в финале Открытого чемпионата Австралии 33 31.01.2026, 14:27

8,464

Арина Соболенко

Белоруска уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

В финале женского одиночного разряда Australian Open-2026 первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в трех сетах представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 4:6, 6:4, 4:6. В решающем третьем сете Рыбакина сделала камбэк со счета 0:3.

Матч длился 2 часа и 19 минут.

Соболенко начала матч с выигрыша двух розыгрышей — в том числе благодаря эйсу. Но Рыбакина со счета 0:30 перехватила инициативу и взяла гейм на чужой подаче. В дебюте встречи белоруска не могла избавиться от частых невынужденных ошибок. Елена легко выиграла и второй гейм — 2:0.

Затем Арина сократила отставание, но ее соперница продолжала быть безупречной на своей подаче. В восьмом гейме Соболенко была близка к тому, чтобы сделать брейк. Она вела 40:15, однако Рыбакина сумела взять четыре розыгрыша подряд. В итоге первый сет, где очень многое решил дебютный гейм, остался за Еленой — 6:4.

Вторую партию белоруска начала гораздо увереннее. Она без труда выиграла свою подачу, а потом случился самый длинный гейм этого матча. Больше десяти минут Соболенко пыталась сделать брейк, но упустила три шанса. Счет сравнялся — 1:1.

Далее соперницы без особых проблем брали очки на своей подаче. Дело уверенно двигалось к тай-брейку, когда Рыбакина неожиданно дрогнула. Одна невынужденная ошибка за другой — и Соболенко «под ноль» выиграла такой важный гейм, а с ним и сет (6:4).

В решающей партии белоруска получила серьезное преимущество, когда взяла три гейма подряд. Но представительница Казахстана сумела отыграться — 3:3! Теперь занервничала первая ракетка. Арина снова отдала свою подачу. Елену уже было не удержать. Она не позволила Соболенко совершить камбэк — 6:4.

Соболенко выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах, а год назад также проиграла финал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com