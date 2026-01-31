Соболенко расплакалась после случившегося в финале 27 31.01.2026, 17:16

Белоруска не сдержала эмоций после решающего матча.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сдержала эмоций после поражения в финале Australian Open-2026. 27-летняя белоруска в трех сетах уступила лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной (№5 WTA) и расплакалась.

После заключительного розыгрыша, в то время, как Рыбакина получала поздравления от тренеров и родственников, Соболенко села на свое место и накрыла лицо полотенцем.

Как сообщал сайт Charter97.org, решающая встреча Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде продлилась более двух часов и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

