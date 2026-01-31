Белорусский вратарь «Ванкувера» стал третьей звездой дня НХЛ 1 31.01.2026, 18:08

Никита Толопило отразил все 32 броска в матче против «Анахайма».

Белорусский голкипер «Ванкувера» Никита Толопило был признан третьей звездой игрового дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Анахайма» (2:0) Толопило отразил 32 броска, оставив свои ворота на замке.

В нынешнем сезоне белорусский голкипер сыграл восемь матчей, одержал три победы, имеет коэффициент надежности 3,72 и процент отражённых бросков 88,7%.

«Ванкувер» замыкает таблицу Западной конференции, имея в активе 41 балл после 54 матчей. Этой победой «Кэнакс» прервали серию из трех поражений кряду.

Второй звездой дня стал оформивший хет-трик форвард «Баффало» Алекс Так.

Первой звездой признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев.

