Белорусский вратарь «Ванкувера» стал третьей звездой дня НХЛ

Белорусский вратарь «Ванкувера» стал третьей звездой дня НХЛ1
- 31.01.2026, 18:08
- 1,544
Никита Толопило отразил все 32 броска в матче против «Анахайма».
Белорусский голкипер «Ванкувера» Никита Толопило был признан третьей звездой игрового дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче против «Анахайма» (2:0) Толопило отразил 32 броска, оставив свои ворота на замке.
В нынешнем сезоне белорусский голкипер сыграл восемь матчей, одержал три победы, имеет коэффициент надежности 3,72 и процент отражённых бросков 88,7%.
«Ванкувер» замыкает таблицу Западной конференции, имея в активе 41 балл после 54 матчей. Этой победой «Кэнакс» прервали серию из трех поражений кряду.
Второй звездой дня стал оформивший хет-трик форвард «Баффало» Алекс Так.
Первой звездой признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев.