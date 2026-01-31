Чемпион БССР в четырех видах спорта играл с легендарным Прокопенко 31.01.2026, 20:45

А уже на пенсии воспитал игрока польского клуба Экстраклассы.

Михаил Михайлович Солодышев – уникальный человек для белорусского спорта. Как игрок становился чемпионом страны сразу в трех дисциплинах – футболе, хоккее и бенди. Как тренер побеждал в первенстве БССР по хоккею на траве. А уже на пенсии воспитал игрока сборной Беларуси по футболу Германа Барковского, пишет «Трибуна».

Солодышеву в декабре исполнилось 79. Он коренной бобруйчанин. Окончил техникум физической культуры в Ленинграде (нынешний российский Санкт-Петербург) и Гомельский государственный университет, посвятил спорту всю жизнь. А теперь рассказал о ней блогеру.

«Строитель» в 1971 году. Михаил Солодышев второй справа в нижнем ряду.

В 1972 году Солодышев стал чемпионом БССР по футболу в составе «Строителя». Бобруйчане в турнирной таблице оказались выше минского и жодинского «Торпедо». Всего в том первенстве участвовало 12 команд.

«Строитель» был неплохой командой. Тренировал нас Геннадий Штейнбук, мы с ним вместе учились в Ленинграде. Штейнбук знал все подходы и отходы, собирал команды, освобождал игроков от работы, если требовалось. Тренировал и футбольную, и хоккейную команды. Условия создавались для нас более-менее неплохие. Когда в 1976 году образовался футбольный «Шинник», я туда уже не пошел – надо было думать, как квартиру получить», – вспоминает бывший футболист.

В чемпионском «Строителе» Солодышев поиграл с 18-летним Александром Прокопенко, будущей звездой минского «Динамо».

«Взяли его практически с улицы. Он тренировался у Володи Сасункевича. Я считаю, что как игрока его сделал наш хав Женя Башкатов, он родом из Тулы, но отыграл много и в Могилеве, и в Бобруйске. Женя поставил Прокопенко на край атаки, там он и стал раскрываться. У Саши врожденный был талант, хорошее движение, уличная техника, быстрота мышления, реакция», – вспоминает Солодышев.

Собеседник отмечает, что проблемы с алкоголем у Прокопенко были уже в те, совсем еще юные, годы.

Михаил Солодышев исполняет штрафной удар.

«У него отец пил. Саша с младшим братом пристрастился к чернилу еще до того, как в «Строитель» попал. Помню, когда его уже «Динамо» отчислило из состава, случайно встретились в Бобруйске в магазине – он как раз возвращался из мозырского ЛТП. Говорит: «Привет, Миша! Дай мне денег на чернило». Отвечаю: «Ты ж напьешься опять, тебе только хуже будет, заканчивай уже». – «Тебе жалко?». – «Не жалко, но знаю, чем это все заканчивается». Ему говоришь – а он уже ничего не слышит», – рассказывает экс-игрок.

Хоккейный чемпионат БССР Солодышев выиграл в 1975 году. Команда тоже называлась «Строитель».

«Знаете, сколько раньше снега было? Играли же только на свежем воздухе, это сейчас в Бобруйске есть ледовый дворец, а тогда было лишь две коробки – на «Спартаке» и «Фандоке». Перед тренировкой берешь лопату, выбрасываешь снег, потом все защищаешь, заливаешь лед. В команде в основном все местные были, лишь пару человек из Сибири. Многие из них потом оставались жить в Бобруйске», – вспоминает Солодышев.

Солодышев (в костюме) с игроками «Химика».

По разговору кажется, что особая страсть в карьере – бенди, хоккей с мячом. Сам экс-игрок предпочитает название «русский хоккей». За команды «Березина», «Строитель» и «Химик» бобруйчанин выступал до 55 лет, закончив карьеру только в 1990 году. Собеседник признается, что даже вспомнить не может, сколько раз выигрывал первенство БССР.

«Не меньше 10-15 чемпионств у меня. Каждое предприятие имело команду, в городском турнире играло 10-15 команд. Тогда и отношение руководства заводов и фабрик было другим. На игры приходили первые секретари горкома партии, председатели горисполкома – все ходили. Сейчас председатель спорткомитета (видимо, имеется в виду начальник отдела спорта исполкома Лукашенко по Бобруйску – Tribuna.com), работая через дорогу, может один раз за сезон прийти на стадион. Раньше же внимание было очень серьезное. На одной трибуне сидит директор одного завода, на второй – другого, тут же бухгалтер. Победившей команде бухгалтер назавтра же выписывал премию. Я до последнего играл, пока старики еще собирались», – говорит Солодышев.

Солодышев потренировал разные бобруйские команды по бенди. Говорит, как игрок имел приглашение от ленинградской «Красной Зари», которая выступала в низших лигах чемпионата СССР.

«По Беларуси я даже не рассматривал варианты, хотя звали много куда. В Ленинград не поехал – жена отговорила. Она была как раз беременная тогда, сказала: куда ты, мол, поедешь, оставишь меня. Мне все нравилось, если бы не нравилось, то не играл бы. Здоровья хватало. Сейчас мне уже одно колено заменили, нужно делать операцию и на втором. В Бобруйске лет 20 никто в хоккей с мячом не играет. Кажется, кроме меня, таким человеком, кто выигрывал чемпионаты в шайбе, русском и футболе, был только Юра Киселев. Не знаю, где он сейчас, но говорят, что где-то у меня на районе живет», – делится бывший игрок.

В конце 1970-х Солодышев стал одним из пионеров хоккея на траве в БССР – возглавил команду «Химик», созданную на базе бобруйского завода объединения «Беларусьрезинотехника». В 1980-м привел к чемпионству в республике. Позже коллектив выступал на уровне минорных лиг СССР. При всех своих достижениях звание мастера спорта Солодышев так и не получил – тогда чемпионы БССР становились только кандидатами в мастера.

Последние 19 лет Солодышев проработал детским тренером в профсоюзной ДЮСШ «Березина». Туда он пришел уже пенсионером, после того как уволился с должности преподавателя физкультуры в бобруйском филиале Белорусского государственного экономического университета. В «Березине» мужчина стал первым тренером нынешнего нападающего сборной Беларуси и польского «Пяста» Германа Барковского.

«Часто пишут, что Герман – воспитанник школы «Белшины». Это полный бред! Он там ни одного дня не занимался. Я нашел его в одной из школ – у меня договоренности были, что учителя предлагали самых подготовленных мальчишек. Первые три года он никак не выделялся вообще, в 6-7 лет все парнишки приблизительно одинаковые. В девятом классе я отдал его и Станислава Ломако в Академию АБФФ к Юре Мархелю. Особо про Германа рассказывать не буду, а то вдруг отец обидится», – говорит Солодышев.

«У них в дубле тогда был [нынешний главный тренер «Днепра»] Станислав Суворов – полунулевый. Со мной про этот переход даже не посоветовались. Я говорил все время: «Герман, уходи оттуда». Он в армию не пошел по здоровью. Когда Ломако пришла повестка в армию, то все от него отвернулись в «Шахтере». Ему пришлось идти работать в пожарные. А так нападающий хороший был. Сезон-2025 в «Осиповичах» заканчивал», – считает Солодышев.

Он отмахивается от вопроса про других своих воспитанников: «Да много играет по всей республике, что, я всех запомню? Вот последним вратаря Никиту Кашуя отдал в «Белшину», должен уже играть за дубль».

Про современную «Белшину» говорить тренер отказывается – мол, «город вроде и большой, но все знают один одного, лишнее слово – и будут склонять налево и направо». Однако добавляет, что в клубе «тренеры в последнее время настолько плохи, что спасу от них нет». Помнит чемпионскую «Белшину» 2001 года, знает многих игроков того состава. И до сих пор удивляется карьере Евгения Шабуни, который работал начальником различных команд ЧБ, в том числе «Белшины».

«Я в свое время работал на полставки на заводе тракторных деталей и агрегатов. И был там пацан Женя, который бегал около велосипедистов. Я уходил с завода и на свое место инструктора по физкультуре устроил этого Женю. После этого он подкатился к директору. Стали собирать футбольную команду. Чуть позже все перешли на завод «Фандок» – так и образовалась команда. Попала в первый дивизион, Женя ее тренировал. При этом сам не играл ни одного дня ни в хоккей, ни в футбол. Это чудо какое-то! Потом он работал в АБФФ и ездил инспектором на международные футбольные игры. Вообще поразительно! Как такое возможно? Он только колеса велосипедистам качал – вот и все отношения со спортом у него», – не может понять Солодышев.

Он ушел из ДЮСШ в 2025 году из-за проблем со здоровьем. Говорит, зовут назад, но сейчас это невозможно.

«Проблем хватает в детском футболе. Я вспоминаю, как в 1958 году поехал на соревнования в Могилев. Нам выделили талон на 2,5 рубля на столовую. Мы на него поели и до игры, и после нее. Сейчас же дети ездят на соревнования за свой счет – транспорт, питание, ночлег. У некоторых семьи бедные, денег нет, собирались пацанами и покупали им все. И это прямо сейчас происходит! Что можно говорить?» – сетует ветеран футбола.

Интересуемся, можно ли прожить на зарплату детского тренера в Бобруйске.

«Да какие там деньги у детских тренеров?! Что вы говорите?! Многие хорошие специалисты бросают работу. У нас в школе неплохой был парнишка – ушел в такси. Потому что семья, дети. Разве он может их прокормить за 1200 рублей? И самое интересное – они думают, что в этой «деревне» Бобруйске за 1200 можно кое-как прожить, а в Минске специалистам с таким же стажем платят 2500 рублей. Как можно за одну и ту же работу так по-разному платить? Минский специалист что, больше кушает, по-другому одевается, или у него лучше игроки? Никого это не интересует!» – недоволен Солодышев.

Он считает, что спорт в Бобруйске уничтожили. Если раньше город был известен не только игровыми видами, но и борьбой, боксом, греблей, то сейчас не осталось ничего.

«Все стало плохо, когда ушли первые секретари горкома, и горисполкома стал сам себе себе хозяином – никто их там не контролирует. Я удивляюсь, в какое болото превратили Бобруйск. Кто виноват? Руководство! Нет ни денег, ни интереса у них. Может быть, где-то спорт и развивается. А Могилевская область – самая отсталая и зачуханная. Я с детства это ощущал. На Спартакиаде БССР все сборные в полушерстяных костюмах. А для нас это была мечта – мы носили хлопчатобумажные костюмы с начесом. У других клюшки московские, а у нас – телехановские. Все эти мелочи накапливаются из поколения в поколение. Здесь никому ничего не надо», – подытоживает специалист.

