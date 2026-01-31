8 мая 2026, пятница, 22:58
Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

1
  • 31.01.2026, 22:28
  • 2,854
Обсуждались Patriot, F-16, HIMARS и ускорение поставок помощи.

Министр обороны Украины Михаил Федоров встретился со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом – командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины и командующим Группой содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U).

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Михаил Федоров поблагодарил НАТО за последовательную поддержку и эффективную координацию критически важной оборонной помощи, в частности в рамках инициативы PURL, благодаря которой Украина получает необходимые боеприпасы для противовоздушной обороны.

Ключевой приоритет сейчас — защита неба, и для этого Украина трансформирует систему «малой» ПВО.

Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества — усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом.

Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают, добавил глава Минобороны.

Отдельный трек — координация формата «Рамштайн» вместе с Германией и Великобританией — чтобы ускорить принятие решений и поставку необходимой помощи для Украины.

