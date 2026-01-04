«Страной управляют наркокартели»
- 4.01.2026, 2:23
Трамп выступил с угрозами Мексике после операции в Венесуэле.
«Похищение» диктатора Николаса Мадуро во время военной операции США в Венесуэле не было прямым посланием Мексике. Однако этой страной тоже «управляют наркокартели» и с этим «нужно что-то делать».
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он дал короткое интервью Fox & Friends Weekend после того, как элитное подразделение спецназа Delta Force захватило Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Журналист напрямую спросил у главы Белого дома, является ли операция в Венесуэле посланием президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.
«Нет, так не задумывалось, и мы с ней (Шейнбаум) очень дружим. Она хорошая женщина», – ответил республиканец, прежде чем утверждать, что президент Мексики на самом деле не имеет реальной власти.
«Она не управляет Мексикой. Картели управляют Мексикой. И мы могли бы быть политически корректными, вежливыми и говорить: «О да, она руководит»... Нет, нет! Она очень боится картелей», – утверждает Трамп.
Он якобы уже не раз предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, но она отказывалась. «Нет, нет, господин президент! Нет, нет, нет, пожалуйста», – пересказал Трамп ответ руководительницы Мексики.
Далее он перешел к вопросу смертей, связанных с запрещенными веществами, в Соединенных Штатах, утверждая, что официальные данные занижены. Мол, реальная цифра не 100 000, а 300 000 человек. «Мы потеряли этих людей из-за наркотиков», – сказал Трамп.
Большинство незаконных наркотиков попадают в Соединенные Штаты через южную границу. «Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать», – заявил он.