Масштабный блэкаут в Берлине: без света остались сотни тысяч человек 4.01.2026, 4:48

Полиция проверяет версию диверсии.

В юго-западной части Берлина масштабное отключение электроэнергии — около 50 тысяч домохозяйств остались без света. Блэкаут может продлиться до 8 января, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам оператора Stromnetz Berlin, восстановление электроснабжения в юго-западных районах города для многих из пострадавших может продлиться до 8 января. Причина задержки — сложность строительства временных линий после пожара на кабельном мосту через канал Тельтов.

Оператор надеется восстановить электроснабжение для около 10 тысяч домохозяйств с вечера субботы, используя другие участки сети.

Причина пожара пока не выяснена. Полиция ведет расследование по подозрению в умышленном поджоге, поскольку органы государственной безопасности Берлина получили письмо, в котором взяли ответственность за инцидент. Полиция сейчас проверяет подлинность этого письма.

Stromnetz Berlin сообщил, что из-за значительных повреждений ремонт кабелей может затянуться. Ожидается, что электроснабжение для всех потребителей будет восстановлено до четверга, 8 января 2026 года, после обеда.

Полиция предупредила, что из-за отключения возможны проблемы с мобильной и стационарной связью. В случае срочных ситуаций жителям советуют обращаться в полицию или идти в ближайшее отделение или пожарную часть.

По масштабам этот инцидент сравнивают с подобным случаем на юго-востоке Берлина в сентябре, когда также около 50 тысяч человек остались без электричества из-за политически мотивированного поджога опор линий электропередач.

