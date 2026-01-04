закрыть
4 января 2026, воскресенье, 4:28
Солодуха рассказал о ДТП, в которое попал год назад

  • 4.01.2026, 5:57
Солодуха рассказал о ДТП, в которое попал год назад

За рулем был его сын, сам певец ехал непристегнутым.

В декабре 2024 года певец Александр Солодуха с сыновьями попал в страшное ДТП. Машина несколько раз перевернулась. Авария произошла возле Орши, а причиной того, что авто вылетело с трассы, стала скользкая дорога.

В недавнем интервью ОНТ Солодуха рассказал больше о том ДТП.

За рулем тогда был его сын Александр, а сын Антон сидел сзади. Сыновья были пристегнуты, а сам Солодуха нет.

«У меня Олег (белорусский композитор Олег Елисеенков, который умер в октябре 2024 года) мелькнул перед глазами. Думал, что ухожу. Вот буквально несколько секунд», — делится Солодуха.

«Когда мы потом заехали на заправку, нам дали машину от директора того завода, где мы выступали, два водителя. Мы заехали на заправку, помылись, почистились. Я зашел умываться и у меня такая мысль пришла, я потом ее вспомнил. Наверное, Господь Бог вот так распорядился и сказал сверху: вам еще рано».

Солодуха говорит, что через пять минут о происшествии уже знал министр здравоохранения Александр Ходжаев, так как белорусы и россияне, которые прибежали с трассы и доставали певца из авто, сразу его узнали.

