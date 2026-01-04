Солодуха рассказал о ДТП, в которое попал год назад
За рулем был его сын, сам певец ехал непристегнутым.
В декабре 2024 года певец Александр Солодуха с сыновьями попал в страшное ДТП. Машина несколько раз перевернулась. Авария произошла возле Орши, а причиной того, что авто вылетело с трассы, стала скользкая дорога.
В недавнем интервью ОНТ Солодуха рассказал больше о том ДТП.
За рулем тогда был его сын Александр, а сын Антон сидел сзади. Сыновья были пристегнуты, а сам Солодуха нет.
«У меня Олег (белорусский композитор Олег Елисеенков, который умер в октябре 2024 года) мелькнул перед глазами. Думал, что ухожу. Вот буквально несколько секунд», — делится Солодуха.
«Когда мы потом заехали на заправку, нам дали машину от директора того завода, где мы выступали, два водителя. Мы заехали на заправку, помылись, почистились. Я зашел умываться и у меня такая мысль пришла, я потом ее вспомнил. Наверное, Господь Бог вот так распорядился и сказал сверху: вам еще рано».
Солодуха говорит, что через пять минут о происшествии уже знал министр здравоохранения Александр Ходжаев, так как белорусы и россияне, которые прибежали с трассы и доставали певца из авто, сразу его узнали.