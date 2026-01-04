Венесуэльцы по всему миру вышли на улицы после смены власти
- 4.01.2026, 8:41
Чтобы выразить радость.
Смена власти в Венесуэле вызвала массовую реакцию среди венесуэльских мигрантов по всему миру. Люди, покинувшие страну, вышли на улицы крупнейших городов, чтобы выразить радость.
Об этом сообщает Reuters.
Реакция диаспоры в разных странах
После сообщений об отстранении Николаса Мадуро при поддержке США венесуэльцы начали спонтанные акции в столицах стран Латинской Америки и Европы.
В Сантьяго, Лиме, Кито и Мадриде люди собирались с национальными флагами, скандировали лозунги и делились эмоциями.
«Мы свободны. Мы все рады, что диктатура пала и что у нас свободная страна», — сказала Хати Яньес, венесуэлка, проживающая в Чили.
«Моя радость слишком велика. После стольких лет, после стольких трудностей, сегодня тот день. Сегодня день свободы», — заявил Хосе Грегорио.
Масштабы миграционного кризиса
По данным Международной организации по миграции ООН, с 2014 года Венесуэлу покинули около 7,7 млн человек, что составляет примерно 20% населения страны.
Больше всего мигрантов приняла Колумбия — около 2,8 млн, далее следуют Перу с 1,7 млн и другие страны региона. Для многих причиной отъезда стала невозможность обеспечить базовые потребности и отсутствие перспектив.
Надежды и сомнения
Несмотря на эйфорию, среди венесуэльцев за рубежом сохраняется тревога.
«Мы еще не достигли точки, когда можем сказать, что Венесуэла полностью свободна», — сказала Мария Фернанда Монсильва на акции в Кито.
Многие подчеркивают, что происходящее — лишь первый шаг, после которого страна должна пройти сложный период политического и экономического перехода.