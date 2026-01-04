Партизаны проникли на важный для российской армии завод в Брянске 4.01.2026, 8:50

Данные переданы Силам обороны Украины.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки Брянского автомобильного завода в России.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также реактивных систем залпового огня «Ураган».

В «АТЕШ» отмечают, что завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве колесных платформ и шасси для систем ПВО, радиолокационных станций и другой военной техники, задействованной в войне против Украины.

Во время разведки партизаны зафиксировали размещение производственных цехов, административных зданий, складов и подъездных путей, используемых в логистике предприятия. По их информации, на заводе продолжается активная работа в рамках выполнения оборонных заказов.

Полученные материалы, как сообщают в «АТЕШ», уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных действий по военной и промышленной инфраструктуре противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com