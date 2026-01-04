Партизаны проникли на важный для российской армии завод в Брянске
- 4.01.2026, 8:50
Данные переданы Силам обороны Украины.
Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о проведении разведки Брянского автомобильного завода в России.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также реактивных систем залпового огня «Ураган».
В «АТЕШ» отмечают, что завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве колесных платформ и шасси для систем ПВО, радиолокационных станций и другой военной техники, задействованной в войне против Украины.
Во время разведки партизаны зафиксировали размещение производственных цехов, административных зданий, складов и подъездных путей, используемых в логистике предприятия. По их информации, на заводе продолжается активная работа в рамках выполнения оборонных заказов.
Полученные материалы, как сообщают в «АТЕШ», уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных действий по военной и промышленной инфраструктуре противника.