4 января 2026, воскресенье, 10:22
Кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро: Макрон озвучил свою версию

3
  • 4.01.2026, 8:57
  • 3,884
Кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро: Макрон озвучил свою версию
Эдмундо Гонсалес
Фото: Ronald Pena R / EPA-EFE

Переходный период должен быть уважительным к воле венесуэльского народа.

Президентом Венесуэлы может стать Эдмундо Гонсалес, который в 2024 году, по подсчетам оппозиционных сил, выиграл президентские выборы.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Макрон считает, что новым лидером Венесуэлы может стать оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

По мнению президента Франции, начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа.

«Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее. Сейчас я веду переговоры с нашими партнерами в регионе», - написал он.

Макрон добавил, что Франция полностью мобилизована и бдительна, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан в эти часы неопределенности.

Позже Эммануэль Макрон написал в соцсети Х еще одно сообщение, где отметил, что разговаривал с представительницей оппозиции Марией Корина Мачадо и полностью поддержал ее призыв к освобождению и защите политических заключенных режима Николаса Мадуро .

«Как и все венесуэльцы, она может рассчитывать на поддержку Франции в отстаивании мирного, демократического перехода, который полностью уважает суверенную волю венесуэльского народа», - отметил он.

Венесуэльская оппозиция считает законным президентом страны политика Эдмундо Гонсалеса, который находится в изгнании.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В разных районах города были слышны взрывы. Целями для ударов стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, заявив о ее успешном завершении. По его словам, диктатор Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.

Написать комментарий 3

