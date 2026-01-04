Прокремлевского диктатора убрали с денег в его стране 4 4.01.2026, 9:01

6,698

На банкнотах также стало меньше нулей.

Сирия ввела в обращение обновленные банкноты, убрав из номинала два нуля и заменив портреты Асада на национальные символы.

Об этом сообщает Associated Press.

По новой системе, каждые 100 старых фунтов равны одному новому, а самая большая купюра теперь составляет 500 фунтов (эквивалент 50 000 старых).

Дизайн банкнот изменили радикально: портреты Башара Асада и его отца Хафеза убрали, вместо этого на купюрах изображены розы, пшеница, оливки и апельсины. Президент Ахмад аш-Шараа назвал это символом «отхода от почитания отдельных лиц» и началом «новой эры».

Associated Press

Глава Центрального банка Мохлес Назер уточнил, что обмен старых денег будет проводиться через специальные центры и частные банки. На переходный период отведено 90 дней.

В обменных пунктах Дамаска старый фунт сейчас стоит около 11 800 за один доллар США. Associated Press отмечает, что в начале конфликта в Сирии - в середине марта 2011 года - доллар США стоил 47 сирийских фунтов.

Режим Башара Асада в Сирии обвалился в декабре 2024 года после серии успешных наступлений исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и других оппозиционных сил, которые установили контроль над большинством городов страны, включая столицу Дамаск.

Сирийская армия фактически распалась: военные оставляли технику и вооружение, а союзники Асада - Россия и Иран - не оказали поддержки.

Башар Асад с семьей покинул страну, перебравшись в Россию, прихватив с собой значительную часть имущества, нажитого за годы правления.

В январе 2025 года временным руководителем Сирии стал лидер оппозиции Ахмад аль-Шараа. Он пообещал восстановить демократические институты и провести выборы в течение следующих пяти лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com