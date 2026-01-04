В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной 4 4.01.2026, 9:16

6,262

Лариса Долина

Организаторы получили массу звонков от шокированных ситуацией с квартирой.

Российская певица-путинистка Лариса Долина, которая прославилась своим хамским отношением к людям и аферой с квартирой, осталась без собственного концерта, приуроченного к ее 70-летию, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, юбилейный концерт отменили не из-за плохих продаж, а из-за того, что организаторы получили массу звонков от неравнодушных к ситуации с квартирой певицы. Шум не утихает даже несмотря на то, что на данный момент звезда осталась и без квартиры, и без отданных мошенникам денег.

В конце 2025 года, организаторы сообщили народной артистке, что концерта, запланированного на 6 марта, не будет. Его вынуждены отменить «в связи с большим количеством негативных обращений и жалоб со стороны зрителей, поступивших в связи со сложившимся информационным фоном».

