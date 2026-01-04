Верховный суд назначил исполняющую обязанности президента Венесуэлы 2 4.01.2026, 9:32

3,838

Делси Родригес

Мадуро уже доставлен в Центр содержания под стражей в Бруклине.

Вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

Такое постановил Верховный суд страны, сообщает Reuters. Суд объяснил свое решение тем, что назначение Родригес на эту должность важно «для обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты страны».

Кроме того, как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, знакомого с маршрутом перевозки Николаса Мадуро, вертолет со свергнутым правителем Венесуэлы на борту приземлился в Бруклине недалеко от Центра содержания под стражей, где он будет находиться до суда.

Также (NYT) сообщил, что полицейский у Центра содержания под стражей, сообщил собравшимся возле здания через громкоговоритель, что Мадуро уже зашел внутрь учреждения.

Толпа людей начала ликовать, петь и размахивать флагами Венесуэлы.

