«Каракас за три часа» и коллизия Лукашенко

Мадуро на допросах расскажет о пикантных деталях своего сотрудничества с «минским другом».

Александр Лукашенко после некоторого раздумья категорически осудил «акт американской агрессии против Венесуэлы». Его коллизию можно понять. С одной стороны, родство духа велит хоть вербально поддержать дружественный режим в Каракасе, с другой — не с руки бросать камень в Дональда Трампа, с которым намечено реализовать «большую сделку».

Трамп же ударом по Венесуэле показал, что миротворец он специфический. Да, нынешний глава Белого дома козыряет тем, что якобы остановил восемь или сколько там войн, ругает своего предшественника Джо Байдена, утверждая, что при нем, Трампе, война между Россией и Украиной не началась бы. Наконец, претендует на Нобелевскую премию мира.

Но при этом он неприкрыто исповедует право сильного, покушается на Гренландию и Канаду, а теперь вот решил разобраться с нежелательным соседом Николасом Мадуро.

Созданная при помощи Беларуси ПВО не помогла

Как заявил Трамп, Мадуро и его жена пленены и вывезены из страны. По данным СМИ, операцию провел элитный спецназ «Дельта форс». В столице и других местах прогремели взрывы. Судя по всему, удары нанесены по ряду военных объектов. В воздухе господствовала авиация США. Как мрачно шутят российские Z-блогеры, получился «Каракас за три часа». Вот, мол, как надо проводить СВО.

Здесь стоит вспомнить, что в свое время Беларусь помогала Венесуэле создавать единую систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Но сейчас складывается впечатление, что эта система бездействовала. Или американцы ее мгновенно подавили, или тамошние вояки не решились сбивать вертолеты США. А возможно, как предполагают российские «военкоры», просто были подкуплены.

Формально Штаты наказывают режим Мадуро за наркотрафик. Но главная причина — нефть.

В Венесуэле находится почти 20% мировых доказанных запасов этого стратегического сырья (для сравнения: в России — 5%). В 2007 году правительство Уго Чавеса, возглавлявшего страну до Мадуро, экспроприировало активы иностранных нефтяных компаний, которые отказались предоставить контрольный пакет акций PDVSA — государственной нефтегазовой компании Венесуэлы.

Видимо, именно это имел в виду Трамп, когда заявил в декабре: «Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть совсем недавно, и мы хотим ее вернуть. Но они ее забрали. Они забрали ее незаконно».

Вдобавок Венесуэла богата другими полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы, к которым у нынешнего президента США особый интерес.

Стремление взять вотчину Мадуро под свой контроль целиком вписывается в стратегию национальной безопасности США, подписанную Трампом в декабре. Этот документ, который называют новой версией доктрины Монро, говорит, в частности, о намерении Штатов полновластно хозяйничать в Западном полушарии.

Отметим, что в Венесуэле явственно присутствуют российский и китайский интересы. Так что эту атаку можно трактовать и как сигнал Пекину и Москве, чтобы были поосторожней.

Впрочем, некоторые эксперты допускают, что здесь может быть договорнячок. То есть Трампу дают спокойно подмять Венесуэлу, а он делает китайцам уступку относительно Тайваня и в угоду Кремлю будет сильнее давить на Киев.

Минский аэродром, кажется, уже неактуален

После того как Трамп в августе прошлого года сенсационно позвонил Лукашенко, тот стал изображать, будто теперь с другом Дональдом на короткой ноге. И даже начал заочно давать ему советы.

Например, в декабре через спецпосланника Трампа по Беларуси Джона Коула Лукашенко убеждал руководство США, что в случае вторжения в Венесуэлу «будет второй Вьетнам», «поэтому не надо там воевать, там можно договориться».

Как видим, бесшабашный Дональд дружеского совета не послушался. И, в отличие от Владимира Путина, провел свою «СВО» филигранно.

Также стоит вспомнить, что посол Венесуэлы в России в конце прошлого года дважды приезжал к Лукашенко. Второй раз — «после согласования некоторых проблем, вопросов» с Мадуро. Многие тогда предположили, что тот искал себе запасной аэродром.

В декабре в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс» (которое проводила, кстати, жена Коула — журналистка Грета Конвей ван Састерен) Лукашенко так ответил на явно неслучайный вопрос, готова ли Беларусь принять Мадуро в случае его отставки: «Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. <…> Это героический мужик».

Как видим, Штаты не спросили героического мужика, хочет ли он уходить. По соцсетям и СМИ расходится фото (правда, пока не известно, подлинное ли), на котором его ведут под руки два американца в камуфляже. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена, которых обвиняют в наркотерроризме, вскоре «столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах».

Так что путешествие друга Николаса в Минск, судя по всему, отменяется.

С Трампом лучше не шутить

Что же в сухом остатке от этого сюжета для Беларуси? Прямой угрозы как Лукашенко, так и его «большой сделке» с Вашингтоном, думаю, нет. Трамп не считает зазорным иметь дело с диктаторами. И на Мадуро он ополчился не потому, что тот узурпировал власть, а сугубо потому, что встал на пути.

И вряд ли хозяин Белого дома узнает, что далекий болотный правитель осудил агрессию. А если Трампу и доложат, то он, скорее всего, не придаст этому значения.

Нападать на Беларусь Штатам при всем авантюризме их нынешнего руководства ни к чему. И дело не только в том, что это далеко, а к тому же режим Лукашенко прикрыт ядерным щитом России. Просто нет резонов.

Нефти Беларусь добывает мало, самим не хватает. О, стоп, много калийной соли! И Лукашенко недавно похвалился, что предложил американцам купить один из калийных активов — предприятие «Недра Нежин» — за 3 млрд долларов.

Здесь стоит вспомнить, что белорусский правитель не раз дразнил фамильным серебром российский капитал, но потом давал от ворот поворот (разве что «Белтрансгаз» в итоге уступил). Разборка Трампа с Венесуэлой показывает, что этого американского партнера лучше не водить за нос. И не только в вопросе калийных активов.

Вспоминается также, как в 2024 году тогдашний премьер Беларуси Роман Головченко по итогам визита в Венесуэлу заявил, что необходимо не только сохранить, но и развить «наследие» Лукашенко и Чавеса. Сейчас Штаты схватили чависта Мадуро и нанесли удар по мавзолею его предшественника. Вряд ли это была ошибка — скорее, Вашингтон таким образом посылает месседж, что с чавизмом покончено.

Означает ли это, что на проектах Беларуси в Венесуэле можно ставить крест? Вот здесь я бы не торопился. Для Трампа деньги не пахнут, и если он сочтет, что сотрудничество с Минском в этой стране выгодно, то вполне может дать добро.

Впрочем, кто знает: а вдруг Мадуро на допросах расскажет о таких пикантных деталях своего сотрудничества с минским другом, которые главе Белого дома совершенно не понравятся?

В принципе же, вести из Венесуэлы вряд ли обрадовали правителя Беларуси. Это ведь история о том, что в критическую минуту «верные союзники» могут отделаться «глубокой озабоченностью», а то и пособят сковырнуть надоевшего клиента.

Это также история о том, что «преданные соратники», откормленная преторианская гвардия могут бестрепетно слить патрона.

И вообще, скорбный список друзей Лукашенко, не по своей воле распрощавшихся с креслом автократа (а то и с жизнью), неумолимо пополняется: Милошевич, Хусейн, Каддафи, Асад, теперь вот Мадуро. И потому даже с «Орешником» на позициях кое-кому, надо думать, не слишком уютно.

