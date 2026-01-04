Под Покровском МиГ-29 бомбой HAMMER разрушил мост: россияне окружены

Под Покровском МиГ-29 бомбой HAMMER разрушил мост: россияне окружены1
- 4.01.2026, 9:55
Оккупанты попали в «котел».
3 января ВСУ продолжили ликвидировать российских захватчиков под Покровском. «Модный» украинский МиГ-29 МУ1, для того чтобы отрезать штурмовые подразделения от снабжения, сбросил авиабомбу AASM HAMMER на мост, уничтожив его.
Солдат армии РФ лишили не только логистической артерии, но и удобного укрытия. Об этом сообщили в Telergram-канале пилотов ВС ВСУ «Соняшник».
На видео можно заметить момент пролета истребителя над целью и сброс бомбы. В следующем кадре AASM HAMMER попадает по мосту, происходит мощный взрыв. В финале показаны результаты воздушного удара: мост разбит на две части, зона попадания выжжена.
Разрушение переправы усложнит маршрут снабжения для оккупантов, лишит их маневренности, возможности получать подкрепление, подразделения ВСУ смогут преступить к ликвидации заблокированного противника, не встречая прежнего огневого сопротивления. «Сухопутные братья заказывали концерт - мы доставили фейерверк», - подчеркнули в публикации.
✈️🇺🇦 Екіпаж МіГ-29МУ1 ударом бомб AASM-250 HAMMER добиває міст під Покровськом 🔥— Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 3, 2026
— Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 3, 2026