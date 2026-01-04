закрыть
4 января 2026, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Покровском МиГ-29 бомбой HAMMER разрушил мост: россияне окружены

1
  • 4.01.2026, 9:55
  • 3,638
Под Покровском МиГ-29 бомбой HAMMER разрушил мост: россияне окружены

Оккупанты попали в «котел».

3 января ВСУ продолжили ликвидировать российских захватчиков под Покровском. «Модный» украинский МиГ-29 МУ1, для того чтобы отрезать штурмовые подразделения от снабжения, сбросил авиабомбу AASM HAMMER на мост, уничтожив его.

Солдат армии РФ лишили не только логистической артерии, но и удобного укрытия. Об этом сообщили в Telergram-канале пилотов ВС ВСУ «Соняшник».

На видео можно заметить момент пролета истребителя над целью и сброс бомбы. В следующем кадре AASM HAMMER попадает по мосту, происходит мощный взрыв. В финале показаны результаты воздушного удара: мост разбит на две части, зона попадания выжжена.

Разрушение переправы усложнит маршрут снабжения для оккупантов, лишит их маневренности, возможности получать подкрепление, подразделения ВСУ смогут преступить к ликвидации заблокированного противника, не встречая прежнего огневого сопротивления. «Сухопутные братья заказывали концерт - мы доставили фейерверк», - подчеркнули в публикации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип