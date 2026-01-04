Видеофакт: Мадуро вывели из самолета в Нью-Йорке в сопровождении конвоя
- 4.01.2026, 10:16
Диктатор был в наручниках, а ноги были скованы цепями.
Лицо, которое, судя по всему, является бывшим диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, появилось в окружении большого количества сотрудников служб безопасности в аэропорту Нью-Йорка в США, сообщает Sky News.
В статье говорится, что американский корреспондент Джеймс Мэттьюз сообщил, что лицо, которое спустили по трапу, было «кажется, босиком... с покрытой головой».
Мэттьюз отметил, что человек на видео выглядит довольно высоким. Добавляется, что рост Мадуро составляет примерно 1,9 м.
Издание добавило, что человек, которого идентифицировали как Мадуро, также был в наручниках, когда его вели по взлетно-посадочной полосе, а его ноги были скованы цепями.
В публикации отмечается, что далее транспортное средство должно доставить президента Венесуэлы в столичный следственный изолятор в Бруклине.
Позже стало известно, что бывший диктатор Венесуэлы уже находится в следственном изоляторе в Бруклине.