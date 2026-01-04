Задержаны более 100 рейсов, гремят взрывы: Москву атакуют беспилотники 4.01.2026, 10:24

Жители российской столицы проснулись от ярких вспышек в небе.

Поздно вечером 3 января и после полуночи 4 января Москву атакуют беспилотники. Местные аэропорты массово задерживают рейсы, на местах падения обломков дронов работают оперативные службы, пишет «Фокус».

Жители Одинцовского и Домодедовского городских округов Москвы сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

«Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали SHOT, что в целом было слышно 4-5 взрывов и видны вспышки в небе», — говорится в сообщении.

По данным медиа Mash, взрывы также были слышны над Зеленоградом и Лобней. В московских аэропортах «Внуково» и «Жуковский» введены ограничения из-за налета дронов: всего известно о задержании 107 рейсов на прилет и еще 38 на вылет.

Городской голова Москвы Сергей Собянин сообщил, что по состоянию на 22:40 часов на подлете к столице РФ якобы было сбито не менее 19 дронов-камикадзе. На местах падения обломков работают экстренные службы, данных о пострадавших или разрушениях власти на момент публикации не публиковали.

В то же время, как пишут российские СМИ, сбивание одного из дронов якобы произошло в районе базы отдыха «Ветро Вилладж» в Новой Москве. На месте пожара не возникло.

Между тем российское Минобороны передало, что в период с 16:00 до 23:30 часов якобы было сбито 103 беспилотника над регионами РФ.

Атака дронов на Россию вечером 3 января и в ночь на 4 января: где еще раздавались взрывы

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко собрал информацию об атаке дронов на Россию. По данным чиновника, работа вражеской противовоздушной обороны была зафиксирована в пределах Брянской, Калужской, Московской областей и Москвы, а также над Тульской, Орловской, Ростовской, Курской, Тверской областях и Краснодаром.

В крымских Telegram-каналах также сообщали, что несколько сильных взрывов прозвучало около 22:00 часов в оккупированной Евпатории.

