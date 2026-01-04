закрыть
В ключевом регионе Земли формируется новый тип климата

3
  • 4.01.2026, 10:32
  • 6,606
Такого не было миллионы лет.

Регион Амазонки является крупнейшим в мире поглотителем углекислого газа, что помогает сдерживать глобальное потепление. Амазонские леса регулируют водный цикл, влияя на количество осадков не только в Южной Америке, но и в других регионах планеты. Их деградация может запустить необратимые климатические изменения и ускорить потепление в глобальном масштабе.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует о масштабных изменениях в климате Амазонии, что потенциально может иметь значительные последствия для всего мира. По словам ученых, в тропических лесах Амазонки формируется новый тип климата, которого на Земле не было около 10 миллионов лет. Этот климат исследователи называют «гипертропическим».

Сегодня длительные периоды засухи являются относительно редкими в Амазонии, но авторы нового исследования прогнозируют, что эти условия могут стать новой нормой для региона. По их мнению, уже к концу текущего века регион Амазонки будет страдать от засухи до 150 дней в году.

Ученые отмечают, что в таких условиях смертность среди деревьев возрастает на 55%. А те деревья, которые выживают, на время засухи уменьшают поглощение углерода из атмосферы. Именно такая картина наблюдалась во время засух 2015 и 2023 годов, которые проанализировали ученые.

Совокупный эффект массового вымирания деревьев и уменьшения поглощения углерода остальными, может иметь значительное влияние на глобальный климат, предупреждают авторы исследования.

