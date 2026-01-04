Кир Стармер: Лондон выступает за передачу власти в Венесуэле и давно не считает Мадуро легитимным 3 4.01.2026, 10:39

1,192

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Власть должна перейти к легитимному правительству, отражающему волю народа.

Великобритания публично поддержала мирный и демократический переход власти в Венесуэле к легитимному правительству, отражающему волю народа, после сообщений о падении режима Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Кира Стармера в сети Х.

Позиция Лондона касательно событий в Венесуэле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Лондон давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не признавал Мадуро легитимным президентом.

По его словам, в ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими партнерами, стремясь к «безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа».

Прямая речь Стармера: «Великобритания уже давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не льем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я еще раз подтвердил свою поддержку международного права. В ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими коллегами, поскольку мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа».

Значение заявлений Стармера для Венесуэлы

Поддержка Лондона отражает стремление Великобритании к стабильности в регионе и подчеркивает необходимость соблюдения международного права при смене власти.

Британия намерена тесно координировать действия с США и другими партнерами для обеспечения безопасного и прозрачного перехода власти в Венесуэле, гарантируя, что новый состав правительства будет легитимным и представительным для народа страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com