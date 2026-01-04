Военный назвал рекорд дальности дронов ВСУ 1 4.01.2026, 11:08

1,724

Украинские БПЛА залетают туда, где их не ждут.

Украинские дроны долетают уже на 35 километров, а рекордным стало расстояние 40 километров. Об этом в эфире «Мы - Украина» рассказал командир подразделения «TERRA» в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов с позывным «Абдулла».

«Дроны долетают туда, где враг даже не может их ожидать. Если они думают, что мы летаем на 15 километров, у нас лучшие экипажи делают это на 35. Рекорд - 40 километров. Залетают туда, где враг не ожидает», - рассказал он.

По его словам, каждый надо настроить «конкретно под день выполнения боевой задачи».

«А настраиваешь как? Покупаешь в Китае компоненты, они едут 2-3 недели, и ты можешь выбрать, какой тебе нужен сегодня передатчик радиосигнала, какая тебе нужна камера, какая тебе нужна комплектация», - пояснил военный.

Он рассказал об удачном прилете по группе российских операторов БПЛА такого модифицированного дрона, подготовленного к работе именно в этот день. Это удалось, даже несмотря на то, что россияне имели при себе мобильный РЭБ.

«В первую очередь мы уничтожаем пехоту, во вторую - артиллерию, которая ведет огонь по нашим передовым позициям. И в третью очередь, хотя на самом деле иногда даже в первую, мы работаем по позициям их дронов... А, кстати, их дроны всегда хорошо защищены средствами радиоэлектронной борьбы. [Когда] удается вбить их группу, это означает, что она не будет запускать дроны по нашим позициям, и это спасет очень много человеческих жизней», - отметил «Абдулла».

