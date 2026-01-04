Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины

Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины1
- 4.01.2026, 11:12
- 2,340
Диктатор сфальсифицировал выборы и был проблемой для всего региона.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро «довел свою страну до руины».
Об этом он написал в соцсети Х, комментируя операцию США в Венесуэле.
«Николас Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро играл проблематичную роль в регионе», - заявил Мерц.