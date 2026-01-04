закрыть
4 января 2026, воскресенье
Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины

1
  • 4.01.2026, 11:12
  • 2,340
Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Диктатор сфальсифицировал выборы и был проблемой для всего региона.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро «довел свою страну до руины».

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя операцию США в Венесуэле.

«Николас Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро играл проблематичную роль в регионе», - заявил Мерц.

