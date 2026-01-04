закрыть
4 января 2026, воскресенье, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси за пять лет «исчезло» более 200 школ

2
  • 4.01.2026, 11:17
  • 1,194
В Беларуси за пять лет «исчезло» более 200 школ

Но учеников стало больше.

За пять лет в Беларуси стало на 203 школьных учреждения меньше. При этом количество учеников в оставшихся выросло. Это выяснило «Зеркало» по данным Белстата.

Чиновники поставили цель в ближайшие пять лет «повысить престиж профессии учителя, в том числе путем исключения его непрофильных функций». Между тем в системе образования усиливается перекос.

По данным Белстата, в Беларуси в 2024/2025 учебном году работало 2817 учреждений общего среднего образования. А пять лет назад из было 3020.

За это же время количество учеников в средних школах выросло с 1 млн 31,7 тыс. до 1,1 млн. Иначе говоря, за это время школ стало меньше, а детей в них — больше.

Сокращается и количество учителей. Если ранее в системе общего среднего образования работали 111,2 тыс. человек, то сейчас — 98,1 тыс. (в обоих случаях с учетом совместителей).

На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников, в городских школах — это по 13 учеников, в сельских — по 6 учеников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип