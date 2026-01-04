В Беларуси за пять лет «исчезло» более 200 школ 2 4.01.2026, 11:17

1,194

Но учеников стало больше.

За пять лет в Беларуси стало на 203 школьных учреждения меньше. При этом количество учеников в оставшихся выросло. Это выяснило «Зеркало» по данным Белстата.

Чиновники поставили цель в ближайшие пять лет «повысить престиж профессии учителя, в том числе путем исключения его непрофильных функций». Между тем в системе образования усиливается перекос.

По данным Белстата, в Беларуси в 2024/2025 учебном году работало 2817 учреждений общего среднего образования. А пять лет назад из было 3020.

За это же время количество учеников в средних школах выросло с 1 млн 31,7 тыс. до 1,1 млн. Иначе говоря, за это время школ стало меньше, а детей в них — больше.

Сокращается и количество учителей. Если ранее в системе общего среднего образования работали 111,2 тыс. человек, то сейчас — 98,1 тыс. (в обоих случаях с учетом совместителей).

На одного учителя в этом учебном году приходится в среднем 11 учеников, в городских школах — это по 13 учеников, в сельских — по 6 учеников.

